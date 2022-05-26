Челябинск, , 16:30 — REGNUM В Челябинске местный житель заплатит 3 млн рублей за наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Деньги взысканы в пользу пожилой матери пострадавшего. Наезд произошёл 29 сентября 2019 года на нерегулируемом пешеходном переходе. В итоге пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Ему установили бессрочную первую группу инвалидности.

За нарушение Правил дорожного движения, повлекшее такие последствия, 25 февраля 2021 года водитель был осуждён по уголовной статье. А пожилая истица постоянно несёт расходы на уход за своим сыном и на его содержание. С учётом заключения прокурора Центральный райсуд обязал ответчика уплатить ей компенсацию. Правда, пока это решение не вступило в законную силу.