Балаково, Саратовская область, , 16:30 — REGNUM В городе Балакове Саратовской области директора компании признали виновным в коммерческом подкупе. Судом ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на два года, сообщает региональное следственное управление СКР.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Установлено, что с октября 2019 года по 10 июня 2021 года директор обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью, расположенного в городе Балаково, получил от двух коммерсантов частями денежные средства в размере 223 тыс. рублей и услуги на общую сумму 130 тыс. рублей. Директор за незаконное вознаграждение должен был предоставить им в пользование нежилые здания, принадлежащие организации, под размещение транспортных средств без заключения договоров аренды. Полученные средства были потрачены им по своему усмотрению и не проводились по бухгалтерскому учету.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель генерального директора ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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