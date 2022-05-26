Брюссель, , 16:29 — REGNUM В случае начала войны Евросоюз быстро остался бы без боеприпасов: их едва хватит на две недели, сообщил 26 мая журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель European Parliament

Так, если в ЕС начнётся война, Евросоюз не продержится и полмесяца. При этом Боррель заявил, что не считает мир «естественным порядком вещей», скорее «естественный порядок вещей — это война».

Глава европейской дипломатии заявил, что жители ЕС похожи сейчас на страусов, прячущих голову в песок от нежелания признать внешнюю угрозу.

ИА REGNUM)». Жозеп Боррель «Что станет сигналом к пробуждению? Мы должны сделать выводы (из ситуации на Украине — прим.)».

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