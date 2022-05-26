Варшава, 26 мая, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В ряде городов Польши отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины, сообщает 26 мая агентство РИА новости.

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Ранее такое положение было введено сразу же после начала российской спецоперации, стартовавшей 24 февраля 2022 года.

По утверждению агентства, в Варшаве общественный транспорт для граждан Украины будет платным с 1 июня, тогда как в Гданьске, Гдыне и Сопоте право бесплатного проезда у граждан Украины отобрали в конце апреля.

При этом в Познани и Люблине украинские мигранты смогут бесплатно ездить на общественном транспорте как минимум до конца июня.