Нью-Йорк, США, 26 мая 2022, 16:24 — REGNUM Актёр Ричард Гир провёл благотворительный концерт в Карнеги-холл в поддержку украинских беженцев. Об этом 26 мая пишет Billboard.
Благодаря мероприятию удалось собрать $360 тыс. Все средства будут направлены в фонд некоммерческой организации Direct Relief.
Ранее Ричард Гир выставил на продажу свой дом за $28 млн. Актёр приобрёл особняк ещё в 1986 году за $1,5 млн.
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