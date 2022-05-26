Нью-Йорк, США, , 16:24 — REGNUM Актёр Ричард Гир провёл благотворительный концерт в Карнеги-холл в поддержку украинских беженцев. Об этом 26 мая пишет Billboard.

Ричард Гир JanPress

Благодаря мероприятию удалось собрать $360 тыс. Все средства будут направлены в фонд некоммерческой организации Direct Relief.

Ранее Ричард Гир выставил на продажу свой дом за $28 млн. Актёр приобрёл особняк ещё в 1986 году за $1,5 млн.

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