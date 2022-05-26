26 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что в Вене неизвестные осквернили мемориал советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма.

Мирослава Романенко, , 16:56 — REGNUM На площади Шварценбергплац в Вене неизвестные осквернили мемориал советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацизма. Об этом 26 мая сообщает RT в своем Telegram-канале.

Вандалы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что на стене мемориала нарисован символ украинского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На фотографиях, опубликованных RT, также можно видеть, что стена мемориала окрашена в цвета украинского флага.

Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram.

«Не удивлюсь, если местные власти им «разрешают» так шалить. Уровень русофобии зашкаливает во всех странах ЕС», — отреагировала Eugenia T.

«Глядя на количество используемой краски, закрадывается мысль, что украинцы ее производят своими организмами», — иронизирует Елена Р.

«Это же сколько времени надо, чтобы покрасить стену, но никто этого не видел», — задумался МакКряк.

«Нацизма на Украине нет», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Бачили очі, що купували — їжте, хоч повилазьте (Видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте — М. Р.)… Пусть кушают», — с сарказмом добавила Светлана.

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Вена. Австрия Serge Bystro

«Нельзя же хозяйничать на чужой земле. Австрийские власти не должны спускать это на тормозах. Уж австрийцам ли не знать про нацизм», — написала Ольга Ц.

«Буквально нарисована свастика и западенцы утверждают, что фашизма на Украине нет?» — недоумевает Ассоль.

«Вандалы. Только гадить. Доиграются скоро», — прокомментировала произошедшее Марина К.

«Они по Европе всё бегают, а их Зеленский уже страну полякам сдал за недорого», — смеется Борис.

«Это просто уже какой-то диагноз!» — добавила Виктория А.

«Может, они найдут новых идолов? «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не актуально», — написал один из комментирующих.

«Вообще-то, это центр Вены и чтобы столько «накрасить» необходимо не менее часа. Значит, сделано это с позволения местных властей…» — отметил John D.

«И вы думаете, это было сделано ночью? В Европе везде имеются камеры наблюдения. А тут вот оно — никто не видел, никто не слышал», — отреагировала Алла.

«Пусть видят европейцы, кого вырастили», — добавил 60 958.

«Нет у них нацизма, говорили они», — подытожил Константин.