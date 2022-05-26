Москва, , 16:19 — REGNUM Московский зоопарк проверяют после анонимного звонка о «минировании» объекта. Об этом 26 мая сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Закрыт Московский зоопарк. Новые ограничения в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На данный момент на территории развлекательного заведения работают кинологи. Эвакуация посетителей при этом не проводится.

«После анонимного сообщения о «минировании» Московского зоопарка его территорию проверяют кинологи на наличие взрывных устройств», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, На Чукотке 26 мая прошли массовые эвакуации в школа и судах из-за анонимных сообщений о минировании зданий.

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