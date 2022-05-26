26 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:44 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили Китай и Россию, чьи военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи.

Ракетоносец Ту-95МСМ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно южнокорейским СМИ, 24 мая военные самолёты Китая и России вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальника штабов страны.

Согласно опубликованным данным, два китайских самолёта, предположительно Xian H-6, вошли в зону ПВО последовательно, начиная с 07:56 по местному времени. В 09:58 в зону противовоздушной обороны вошли четыре военных самолёта РФ (два истребителя и два бомбардировщика Ту-95) и ещё два самолета КНР.

Известно, что китайские и российские самолёты покинули KADIZ около 10:15 по местному времени. Отмечается, что военные самолёты не нарушили воздушного пространства Южной Кореи.

В Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что китайская сторона уведомила Сеул о проведении планового полёта. Эксперты предположили, что Пекин и Москва проводят совместные учения.

Около 15:40 в пределах зоны ПВО Южной Кореи были замечены четыре китайских и два российских самолета.

Китайский стратегический бомбардировщик H-6K Alert5

На следующий день после того, как в небе были замечены китайские и российские самолеты, МИД Южной Кореи выразил «сожаление» в связи с патрулированием над международными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

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Между тем замглавы Управления национальной безопасностью Ким Тхэ Хё в ходе брифинга, состоявшегося 25 мая, нашел взаимосвязь между полетами китайских и российских самолетов и запуском КНДР трех баллистических ракет.

«Этот самолет — бомбардировщик, что может доставить ядерное оружие», — отмечает smw2***.

«Посмотрим, что сделает Юн Сок Ёль», — пишет l007***.

«Несмотря на то, что другие самолеты вторгаются в наше воздушное пространство, правительство ничего не может сделать», — сетует min1***.

«Не позволяйте китайцам покупать недвижимость в нашей стране и не давайте им ПМЖ. Мы не можем купить недвижимость в Китае, поэтому хорошенько подумайте над этим», — призывает mjk9***.

«Играются со старыми самолетиками», — смеется pant***.

«Когда мы уже нанесем превентивный удар?» — вопрошает fjght***.

«Вы защищаете свой суверенитет, залезая в опознавательную зону ПВО другой страны?» — недоумевает cccp***.

«Если снова вторгнутся, стреляйте по ним немедленно», — советует idas***.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

«Китайцы — варварская и грязная раса», — высказывает свое мнение dhwo***.

«Если Вы ничего не сделаете, то война придет и в наши дома», — опасается 13al***.

«Что КНДР, что Китай могут в любой момент вторгнуться на нашу территорию, не встречайте их с распростертыми объятиями, а стреляйте всем, чем только можно, чтобы прогнать их», — советует csl1***.

«Ответ один — сбить», — пишет kys8***.

«Забавно видеть самолеты 60-х годов. Если бы захотели, наши корабли с системой Aegis могли бы их сбить», — отмечает just***.

«Чем Юн Сок Ёль там занимается?» — недоумевает chas***.

«Где ваш рассудок? Мы сильная нация, мы можем ответить им», — утверждает univ***.