Тбилиси, , 19:41 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия не будет возвращать Абхазию и Южную Осетию силой, сообщает 26 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Дмитрий-5-Аверин

Зурабишвили обратилась к жителям Абхазии и «Цхинвалского региона» с речью на мероприятии, посвящённом дню независимости. Она заявила, что Грузия не собирается возвращать свои территории путем войны, и подобные сообщения являются частью российской дезинформации.

«Вызовы на наших оккупированных территориях не ослабевают, и наоборот, в этой напряженной обстановке происходит попытка заставить население поверить, что Грузия может «сэкономить время» и попытаться вернуть территории силой — это еще одна очевидная российская дезинформация. Я еще раз обращаюсь к вам, нашим гражданам в Абхазии и Цхинвали, с подтверждением, что Грузия не будет ничего делать против вас с помощью войны и силы. Сегодня всем ясно, какая страна угрожает суверенитету, самобытности и жизни своих соседей. Это не Грузия», — сказала Зурабишвили.

Она также отметила, что Грузия предлагает жителям «оккупированных территорий» свободу, уважение и защиту языка, самобытности, истории, культуры.

«Мы предлагаем вам создать равное будущее вместе, как мы создавали грузинское государство в прошлом. Мы предлагаем вам присоединиться к объединённому европейскому будущему. Мы предлагаем вам свободу, уважение и защиту вашего языка, самобытности, истории, культуры. Предлагаем вам новое согласие. И очередная провокация России, угроза референдума и аннексии не приведут к разжиганию конфронтации между нами и отходу от мирной политики. Россия не должна совершать еще одну фатальную ошибку и преступление и не должна пытаться игнорировать все нормы и принципы международного права. Это не останется без ответа и приведет к соответствующей реакции со стороны международного сообщества», — заявила Зурабишвили.