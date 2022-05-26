Тюмень, , 16:16 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 94 выздоровевших и 15 госпитализированных с COVID-19. Об этом 26 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 26 мая коронавирус выявили у 22 тюменца. Это на одного тюменца меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 мая коронавирус выявили у 191 642 человека, выздоровел 186 961 пациент, скончался 4 326 (на одного человека больше, чем сутками ранее).

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