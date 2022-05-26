Тюмень, 26 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 94 выздоровевших и 15 госпитализированных с COVID-19. Об этом 26 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 26 мая коронавирус выявили у 22 тюменцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 мая коронавирус выявили у 191 642 человека, выздоровел 186 961 пациент, скончались 4 326 (на одного человека больше, чем сутками ранее).