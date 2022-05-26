Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Охранник Государственного Эрмитажа, который сломал нос посетителю из-за всеобщей нервозности на фоне введения QR-кодов в Санкт-Петербурге, избежал суда, так как примирился с пострадавшим, сообщили 26 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что инцидент произошел днем 30 октября 2021 года, в первый день, когда в Петербурге из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом были введены новые правила посещения учреждений культуры — только по QR-кодам о перенесенном заболевании или вакцинации от COVID-19.

По словам пострадавшего молодого человека и его спутницы, у них были QR-коды, но они замешкались, когда потребовалось показать их охраннику. После чего молодой человек получил не менее одного удара кулаком и, как следствие, закрытый перелом костей носа.

Эрмитаж принес извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями этого происшествия. А в отношении охранника Ильи Астрова было возбуждено уголовное дело по п., а ч. 2 ст.115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

В четверг, 26 мая 2022 года, мировой судья судебного участка №199 Центрального района вынес постановление по уголовному делу Астрова. В суд обратился потерпевший с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с примирением сторон, так как обидчик полностью загладил причиненный вред, и претензий петербуржец не имеет.

«Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Астрова прекратил в связи с примирением сторон», — подытожили в ОПС.