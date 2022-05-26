Тирана, , 18:12 — REGNUM Албания предложила НАТО военно-морскую базу, дабы подчеркнуть свою важность для альянса «в эти трудные времена», сообщает 26 мая Associated Press.

Влёра. Албания Godo Gadaj

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что военно-морская база Паша-Лиман, расположенная в 180 километрах к югу от столицы, может стать «дополнительной ценностью» для альянса.

«В эти опасные времена, я полагаю, генерал может рассмотреть возможность размещения военно-морской базы НАТО в Албании», — сказал Рама.

База Паша-Лиман, расположенная близ города Влера, была построена в 1950-х годах, когда Советский Союз доставил туда 12 подводных лодок, что сделало ее единственной советской военно-морской базой на Средиземном море. После разрыва связей между Тираной и Москвой в 1961 году, Паша-Лиман оставался военно-морской базой, где стояли четыре подводные лодки и несколько небольших кораблей.

База была разграблена в 1997 году, когда беднейшие жители Европы потеряли свои сбережения в финансовых пирамидах. Три подводные лодки были проданы на металлолом, а четвертая осталась, и правительство рассматривает возможность превращения ее в музей.