Вена, 26 мая 2022, 16:10 — REGNUM В случае отказа от поставок газа из России 300 тысяч жителей Австрии потеряют работу, заявил 26 мая президент объединения австрийской промышленности Георг Киндл, пишет Kronen Zeitung.
Он пояснил, что если поставки российского газа в Австрию прекратятся, власти в первую очередь будут «отключать предприятия».
Отмечается, что в Австрии металлургическая и пищевая промышленность почти целиком зависят от российского газа.
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