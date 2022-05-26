Вена, 26 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В случае отказа от поставок газа из России 300 тысяч жителей Австрии потеряют работу, заявил 26 мая президент объединения австрийской промышленности Георг Киндл, пишет Kronen Zeitung.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вон с работы!

Он пояснил, что если поставки российского газа в Австрию прекратятся, власти в первую очередь будут «отключать предприятия».

Отмечается, что в Австрии металлургическая и пищевая промышленность почти целиком зависят от российского газа.