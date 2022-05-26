Тверь, 26 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Трое чёрных риэлторов признаны виновными в мошенничествах и убийствах в Тверской и Ярославской областях, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Тверской области 26 мая. Дело расследовалось следственными органами СУ СКР по Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района Тверской области. Изначально у следствия не было никаких данных, позволяющих раскрыть дело. В кратчайшие сроки удалось установить личность убитой. Также выяснилось, что она была собственницей двух квартир в Ярославле, стоимость которых оценивалась в сумму не менее 2,7 млн рублей. После гибели женщины недвижимость оказалась в собственность у третьих лиц.

Следствию удалось установить, что женщина стала жертвой преступной группой, состоящей из жителей Ярославской области, — двух женщин 1985 и 1968 годов рождения, мужчины 1979 года рождения. Личности соучастников были установлены, двое из них задержаны сразу, вторая — через некоторое время, поскольку ей удалось скрыться.

В суде было установлено, что в сентябре 2019 года подсудимые находясь на берегу реки Нерль вблизи деревни Сужа Калязинского района Тверской области, утопили женщину. Чтобы скрыть следы преступления, к телу убитой прикрепили два металлических диска с помощью металлической цепи, а затем погрузили в воду. Позже обвиняемые убили и супруга этой женщины — его сожгли заживо. Затем, в октябре 2019 года, сообщники путём махинаций завладели правом на принадлежавшие убитой женщине квартиры — их оформили на гражданина, который был не в курсе преступных намерений.

В СК подчеркнули, что раскрытие преступлений было осложнено отсутствием данных — в связи с замкнутым образом жизни потерпевших сведений о безвестном исчезновении мужчины в правоохранительных органах не имелось. Однако СК во взаимодействии с полицией установили подозреваемых, получили доказательства причастности их к убийствам и мошенничеству. Двое из соучастников преступления полностью отрицали свою причастность, третья соучастница после задержания дала признательные показания.

26 мая приговором суда двоим подсудимым назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другому подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.