Техас, США, , 16:06 — REGNUM Девушка-игрок в Dead by Daylight рассказала, что во время одного из матчей другой геймер грозился «расстрелять школу». Об этом 26 мая пишет Daily Mail.

Dead by Daylight Скриншот с YouTube

По словам девушки, имя которой неизвестно, это произошло за несколько дней то трагедии в Техасе (США). Пользовательница утверждает, что игрок обещал напасть на школу, используя винтовку AR-15, которую в итоге использовал техасский стрелок Сальвадор Рамос. По словам девушки, она записала всё происходящее в игре и сообщила об этом в ФБР, так как «никогда не слышала, чтобы кто-то говорил подобное раньше».

Напомним, что 24 мая 2022 года 18-летний житель города Ювальде Сальвадор Рамос проник в начальную школу и расстрелял 21 человека. Среди погибших числятся 19 детей.

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