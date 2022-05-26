Нью-Йорк, США, , 16:04 — REGNUM Письмо Генеральному секретарю ООН с призывом осудить недавнее убийство члена КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение ВС Ирана) в Тегеране Хасана Саяда Ходайи направил представитель Ирана в организации Маджид Тахт Раванчи. Об этом 26 мая сообщает агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что представитель Ирана в своем послании отметил, что, согласно предварительным оценкам и доказательствам, ясно, что этот террористический акт был совершен в продолжение систематических убийств невинных иранских граждан и ученых для достижения незаконных целей внешней политики некоторых иностранных стран.

Также Раванчи назвал это убийство нарушением Устава ООН и принципов международного права и прав человека, а также серьезной угрозой региональному и международному миру и стабильности, которое повлечет за собой последствия для сторонников терроризма.

При этом он подчеркнул, что такие акты не подорвут решимости Тегерана в борьбе с терроризмом в регионе. Кроме того, представитель Ирана добавил, что в данный момент ведется расследование этого убийства и призвал ООН осудить теракт в рамках своих обязанностей по реальной и недискриминационной борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Израиля сообщили Соединенным Штатам, что ликвидировали одного из высокопоставленных офицеров армии Ирана.