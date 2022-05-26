Ярославль, 26 мая 2022, 16:04 — REGNUM Ярославский областной суд 26 мая вынес приговор «чёрным риелторам», убивавшим с целью завладения квартирами. Об этом сообщает пресс-служба суда.
На скамье подсудимых оказались Светлана Беляева, Григорий Бобыльков и Алла Милявская.
Бобыльков предложил убить и мужа погибшей, чтобы он не начал искать супругу. На этот раз в роли убийц выступили женщины. Они напоили супруга хозяйки жилья водкой с растворённым в ней снотворным, вывезли в Гаврилов-Ямский район Ярославской области, облили его бензином и подожгли. Потерпевший сгорел заживо. После этого преступники продали квартиры потерпевшей с помощью знакомой из МФЦ.
Расследование уголовного дела началось после того, как тело хозяйки квартир обнаружили два спортсмена-аквалангиста. Оно было обмотано тяжёлой цепью. Убийцы были уверены, что погибшую никто не найдёт.
Подсудимые не признали свою вину в убийствах, но суд согласился с обвинением. Григорий Бобыльков получил 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Светлана Беляева и Алла Милявская — по 19 лет колонии общего режима.
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