Ярославль, , 16:04 — REGNUM Ярославский областной суд 26 мая вынес приговор «чёрным риелторам», убивавшим с целью завладения квартирами. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Приговор «чёрным риелторам» Ярославский областной суд

На скамье подсудимых оказались Светлана Беляева, Григорий Бобыльков и Алла Милявская.

«Судом установлено, что весной 2019 года подсудимые договорились обманом заставить ведущую асоциальный образ жизни собственницу двух квартир в Ярославле продать жилье, а деньги от продажи разделить между собой. Для этого они стали поддерживать с хозяйкой недвижимости дружеские отношения, проводили совместный досуг, распивали спиртные напитки, пытались убедить женщину продать принадлежащие ей квартиры. В какой-то момент решили убить собственницу квартир, чтобы она не рассказала об их преступных действиях. В сентябре 2019 года женщину утопили в реке Нерль вблизи деревни Сужа Калязинского района Тверской области», — сообщили в Ярославском областном суде.

Бобыльков предложил убить и мужа погибшей, чтобы он не начал искать супругу. На этот раз в роли убийц выступили женщины. Они напоили супруга хозяйки жилья водкой с растворённым в ней снотворным, вывезли в Гаврилов-Ямский район Ярославской области, облили его бензином и подожгли. Потерпевший сгорел заживо. После этого преступники продали квартиры потерпевшей с помощью знакомой из МФЦ.

Расследование уголовного дела началось после того, как тело хозяйки квартир обнаружили два спортсмена-аквалангиста. Оно было обмотано тяжёлой цепью. Убийцы были уверены, что погибшую никто не найдёт.

Подсудимые не признали свою вину в убийствах, но суд согласился с обвинением. Григорий Бобыльков получил 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Светлана Беляева и Алла Милявская — по 19 лет колонии общего режима.

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