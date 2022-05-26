Париж, , 16:01 — REGNUM Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и его турецкого коллега Реджеп Тайипа Эрдогана длились в течение часа, сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление Елисейского дворца в Париже.

Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

В частности, главы Франции и Турции коснулись вопроса экспорта зерна с Украины.

Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган также рассмотрели вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «уважать суверенный выбор» Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

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