Калуга, , 16:21 — REGNUM В Калужской области основную долю преступлений (77,6%), совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на сегодняшний день, составляют мошенничество и кражи с банковских карт. Об этом 26 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела управления уголовного розыска регионального УМВД России Казбека Зангионова.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Из общего количества такого рода преступлений в 2022 году — 225 — противоправных деяния наиболее часто совершались под предлогом покупки-продажи имущества по объявлениям, размещённым в интернете.102 преступления связаны с разблокировкой банковской карты, отмены операции по списанию денежных средств с банковской карты или защиты банковского счета. 30 преступлений — по поводу выплаты (страховки, кредиты, компенсации, бонусы). 45 криминальных случая приходится на «освобождения родственника от ответственности» и так далее. Имеет место серьезное увеличение мошенничеств под предлогом игры на бирже и вложения инвестиций. Зарегистрировано годовое количество таких преступлений. За четыре месяца 2022 года правоохранители обнаружили 49 факта дистанционного мошенничества. Средний ущерб составил свыше 250 тысяч рублей.

«За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано восемь мошенничеств с использованием дистанционных технологий. Совокупный доход мошенников превысил три миллиона рублей. Больше всего — 1,2 млн рублей — лишилась пенсионерка, поддавшаяся на предложение «сотрудника банка» перевести деньги на «защищенный счет». Также злоумышленники заработали на «отмене оформления кредита», продаже техники и «услугах» брокеров», — отметил Казбек Зангионов.

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