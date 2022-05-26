Чебоксары, 26 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Чувашии планируют закупить 2005 мусорных контейнеров за счёт федеральной субсидии. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования из республиканского бюджета, сообщает минприроды Чувашии.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Мусорный бак

Как отмечает ведомство, в 2022 году республика принимает участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО. Разделение ТКО будет предусмотрено на две фракции: «сухие отходы» — вторичные материальные ресурсы и «мокрые отходы» — неотсортированные ТКО.

«С условием выделения субсидии предусмотрена закупка 2005 контейнеров для «сухих отходов», — отметил министр Эмир Бедертдинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах выявлены нарушения требования закона при заключении договора между региональным «мусорным» оператором и перевозчиком бытовых отходов.

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