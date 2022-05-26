София, 26 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Суд в Софии приговорил отца болгарского футболиста Георгия Йомова — Цецко к штрафу в размере 15 тыс. левов ($8,2 тыс.), признав ответчика виновным в незаконном применении огнестрельного оружия. Об этом 26 мая сообщает БНР.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Согласно официальной информации, судьи приняли во внимание тот факт, что Йомов-старший стрелял в ответ на вооруженное нападение, а после инцидента добровольно явился в полицию и сдал свой пистолет. Кроме того, пострадавшие в ходе перестрелки граждане категорически отказались давать в отношении Цецко обвинительные показания.

Судебное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, 16 мая на АЗС в районе Окружного шоссе на окраине Софии произошла крупная перестрелка. В результате два человека получили ранения различной степени тяжести. Главными свидетелями по данному делу проходили нападающий ФК «ЦСКА» (София) Г. Йомов и его спутница — популярная болгарская певица Мария Цветкова.