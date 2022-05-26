26 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Ранее свой отказ от присоединения к санкциям Турция мотивировала тем, что выступает в роли посредника между Москвой и Киевом в урегулировании украинского кризиса, а в случае присоединения к санкциям эта миссия может быть сорвана. Но что будет дальше, если Анкара выйдет из «украинского шоу»?

Станислав Тарасов, , 16:14 — REGNUM У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана плохое настроение. На заседании правительства он заявил, что больше не намерен ввязываться в «шоу по Украине». По его словам, «свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России».

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она все услышала и что? С начала российской военной операции на Украине Турция не раз предлагала посредничество в переговорах Москвы и Киева. В середине марта в Анталье прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а в конце месяца в Стамбуле состоялись очные переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев передал свои предложения по мирному урегулированию, Эрдоган приглашал президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу на территории Турции, а также разговаривал с обоими лидерами по телефону. Москва заявляла, что направила несколько ответных документов Киеву, но реакции по ним не получила. Турция также предлагала стать посредником в переговорах по эвакуации раненых украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также эвакуировать их по Черному морю в Стамбул, но, со слов пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына, последнее предложение не приняла Москва. Эрдоган также обещал добиться разблокировки поставок зерна с Украины. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в стране скопилось порядка 25 млн тонн зерна, значительные объемы — на судах в заблокированных черноморских портах. Не получается. При этом Москва никогда политически не дезавуировала посреднические усилия Эрдогана. Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что в «Москве ценят усилия Анкары по урегулированию кризиса на Украине, хотя позиции России и Турции по этому вопросу не совпадают». Но Москве импонировала позиция Анкары, изложенная представителем турецкого президента Ибрагимом Калыном. Так, в интервью американскому изданию The New York Times он призывал Запад «услышать доводы России, поскольку после украинского кризиса между Россией и западным блоком должна быть установлена новая архитектура безопасности», а Турция «могла бы стать «одним из гарантов безопасности Украины». Не получается.

Ибрагим Калын Президентство Турецкой Республики

Ранее, несмотря на то, что Турция в период войны в Карабахе в 2020 году выступала в роли активного игрока, ее не пригласили для участия в подписании мирного соглашения 9 ноября 2020 года. На этом пытался сыграть Киев, призывая Анкару способствовать «открытию дополнительных фронтов в сфере интересов России на территориях других стран, в частности, в Нагорном Карабахе». Турция отказалась, что, похоже, и предопределило ее неустойчивое положение на треке посреднических усилий между Киевом и Москвой. Но дело не только в том. За всеми миротворческими усилиями Анкары четко просматривалось ее стремление получить какую-либо выгоду для себя. Она играет. С ней тоже играют. Но, по оценке турецких экспертов, все идет к тому, что «Анкара часто оказывается под перекрестным огнем более сильных игроков». С одной стороны, она демонстрирует, что является самостоятельным игроком, с другой — намекает Западу на возможность выступления и на его стороне. Она пытается уловить баланса сил в регионе, не сбить кого-то на марше и нарывается на ответные удары. Давление на Эрдогана стало усиливаться, The New York Times утверждает, что Белый дом грозится включить Эрдогана «в единый санкционный список вместе с Путиным». Налицо также попытки нанести удар по репутации Эрдогана как крупного мастера тактического политико-дипломатического маневрирования. Но тут появляется своя интрига. Ранее свой отказ от присоединения к санкциям Эрдоган мотивировал тем, что выступает в роли посредника между Москвой и Киевом в урегулировании украинского кризиса, а в случае присоединения к санкциям эта миссия может быть сорвана. «Никто, кроме нас, не имеет таких доверительных отношений с Россией и Украиной», — говорил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

Что будет дальше, если Анкара действительно выйдет из «украинского шоу»? Нельзя исключать, что в рамках активной коммуникации между Киевом, Москвой и Анкарой вместо Эрдогана доверенным посредником в урегулировании украинского кризиса выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев. По сути, если предположить наличие у сторон желания к непубличному диалогу, то именно Баку становится оптимальным связующим звеном для его обеспечения. Но, в конце концов, Алиев и Эрдоган могут в этом случае объединить усилия и сыграть в тандеме.