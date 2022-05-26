Вашингтон, 26 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы расширить прямые контакты с Китаем. Об этом в речи о курсе Вашингтона в отношении КНР заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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«Соединенным Штатам и Китаю придётся иметь дело друг с другом в обозримом будущем. Мы готовы расширить наше прямое общение с Пекином по всему спектру вопросов», — подчеркнул он.

Блинкен также выразил надежду на то, что «это может произойти».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что в рамках новой редакции стратегии национальной обороны США продолжают считать своим главным стратегическим соперником Китай. По её словам, Китай остаётся основным вызовом даже на фоне «российской угрозы» в Европе.