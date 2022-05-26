Донецк, , 15:58 — REGNUM Почти одновременные артиллерийские обстрелы Донецка и Ясиноватой зафиксировали в ДНР, сообщает 26 мая представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Петровский район Донецка подвергся очередному обстрелу со стороны украинских силовиков в 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Из населённого пункта Красногоровка по городу выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

Ясиноватую обстреляли со стороны Авдеевки в 15:02 с применением трёх снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, оба города уже не раз обстреливали с начала суток. Так, в 14:04 по Ясиноватой выпустили пять ракет из БМ-21 «Град».