Волгоград, 26 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Уголовное дело о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества возбуждено в отношении 30-летнего жителя Волгограда, устроившего поджог военного комиссариата в Советском районе города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в объединённой пресс-службе судов региона.

Pixabay.com Наручники

По версии следствия, 15 мая мужчина поджёг самодельные зажигательные устройства и забросил их через окно в бытовой помещение. В здании начался пожар. Злоумышленник скрылся с места преступления, но был оперативно задержан полицией.

Центральный районный суд Волгограда заключил обвиняемого под стражу до 15 июля 2022 года. Постановление может быть обжаловано.