Череповец, Вологодская область, , 15:57 — REGNUM В рамках работы форума «Экосистема. Устойчивое развитие» губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал корреспонденту ИА REGNUM о промышленном потенциале области и экологических рисках, которые успешно удается преодолевать региону.

Олег Кувшинников Kremlin.ru

ИА REGNUM: Олег Александрович, почему первая часть молодежного форума «Экосистема. Устойчивое развитие» проводится именно в Вологодской области?

Вологодская область — это душа Русского севера, сюда снова тянет всех, кто когда-либо здесь побывал. При этом каждый житель России знает о Вологодской области довольно много — вологодское масло, вологодские кружева, вологодское мороженное. Крупнейшая металлургическая компания, крупнейшее химическое производство. Вологодская область занимает 1% территории нашей страны, и расположена на всех самых главных ее транспортных артериях – Транссиб, волго-балтийский водный путь, это три аэропортовых комплекса, в том числе - международный аэропорт города Череповец, пять федеральных трасс, бескрайние зеленые леса, 24 тысячи рек и озер.

Население области — почти 1 миллион 140 тысяч человек, и 97,5% из них — русские. Это настоящий Русский север, намоленная земля, огромное культурное наследие.

И, конечно же, Вологодская область — это и огромный экономический и промышленный потенциал. Два крупнейших предприятия — «Северсталь» и «ФосАгро» у нас буквально «за забором» площадки Экофорума, но при этом какой воздух, как поют птицы? На территории области живут даже краснокнижные белокрылые орланы, рядом с нами, практически у труб наших промышленных предприятий. И это говорит о том, до какой степени вовлечены наши предприятия в экологическую повестку, в охрану природы. Посмотрите, какие объемы производства за последние 10 лет обеспечила Вологодская область в масштабах страны – рост практически в четыре раза. Посмотрите структуру промышленности области – металлургия и химия, но при этом – очень мощное сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс.

ИА REGNUM: Но ведь огромный экономический потенциал имеет и обратную сторону — неизбежный ущерб окружающей среде?

Да, Вологодская область занимает достойное место на экономической карте нашей страны. Но экология — «тема номер один» не только форума, но и области. Надо понимать, что это и огромное потребление природных ресурсов. И наш промышленный сектор, крупнейшие природопользователи должны бережно относиться к природным ресурсам. И совместить это очень сложно, иногда практически невозможно. В масштабах страны есть предприятия, которые относятся к природным ресурсам просто безобразно, и это одна из тем, которая поднимается на полях форума «Экосистема». К сожалению, остаются предприятия, которые практически не занимаются решением экологических проблем. В Вологодской области мы занимаемся этим давно, еще с 1995 года, когда был разработан комплексный план снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. Мы сделали это вместе с нашими крупнейшими природопользователями. И вот результат — мы занимаем первые места в СЗФО по обороту водоснабжения и лесовосстановлению, входим в ТОП-15 регионов страны в национальном экологическом рейтинге. По итогам года экологии Вологодской области – единственному региону в СЗФО - был вручен сертификат Минприроды в номинации «Активная экологическая политика».

И на форуме «Экосистема» мы стараемся сделать все, чтобы показать преимущества совместной работы по охране окружающей среды и воспроизводству лесных ресурсов. За 25-летний период реализации комплекса воздухоохранных мероприятий мы сократили на 31% выброс загрязняющих веществ нашими предприятий, а это около 140 тысяч тонн. Мы делаем все, чтобы сократить нагрузку на окружающую среду от общественного транспорта. Мы покупаем новые трамваи и автобусы, переводим городской транспорт на газомоторное топливо. Мы меняем транспортную логистику наших городов. Например, через три месяца в Череповце будет сдан крупнейший мост, который полностью изменит схему движения по Череповцу, мы выведем из города транзитный транспорт, и резко сократим объем вредных выхлопов внутри городской черты, и у нас в центре города будет совсем другая экологическая обстановка. В 2018 году наш Президент запустил большой проект, согласно которому 12 крупных промышленных центров страны должны к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%. И мы выполним поручение Президента РФ безусловно, сохранив при этом объем промышленного производства в Вологодской области, и сохраним природу Вологодской области, проведя при этом огромное количество природоохранных мероприятий.

ИА REGNUM: Вологодская область принимает участие в проекте «Оздоровление Волги»?

Бассейн реки Волги окружают 15 регионов России. 15 регионов осуществляют сброс сточных вод в русло нашей главной транспортной артерии, главной реки нашей страны. За последние годы мы сделали так, что 97% стоков области замкнуты на системы очистки, и только 3% мы забираем у природы, но мы стремимся к тому, что все 100% будут замкнуты на системы очистки.

И в результате проделанной работы объем загрязненных сточных вод сокращен более чем в два раза. Вологодская область занимает 14 место среди 15 регионов по уровню загрязнения водного бассейна реки Волги.

Еще одна из важнейших задач к 2025 году — обеспечение 100% сортировки бытовых промышленных отходов, их вторичная переработка. Мы должны сделать все, чтобы полностью перейти к 2025 году на раздельный сбор мусора — в Череповце, и во всей области. Еще несколько лет назад мы перерабатывали буквально 1% отходов, сейчас – 25%, а к 2030 году будет уже 50%. И сейчас мы договорились с ППК «Российским экологическим оператором» об инвестициях в глубокую переработку отходов.

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Мы стремимся к абсолютной минимизации захоронений отходов на полигонах, к минимизации нанесения вреда окружающей среде. И мы считаем, что к этому надо стремиться всем регионам страны. Мы должны передать потомках здоровые, экологически чистые землю, реки, озера, леса.

ИА REGNUM: Какие меры предпринимаются в регионе в части снижения выбросов, в том числе парниковых газов?

Мы утвердили климатическую стратегию региона. За последние четыре мы реализовали года 15 крупных природоохранных мероприятий, вложив 10 миллиардов рублей в сокращение выбросов. Крупнейшие предприятия региона создают карбоновые фермы. Мы должны мониторить ситуацию с выбросом парниковых газов. Мы должны депонировать углерод, и должны сделать так, чтобы товары, производимые в России, не облагались повышенными налогами при поставке на экспорт.

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Напомним, в Череповце 24–28 мая проходит II Молодежный экологический форум «Экосистема. Устойчивое развитие», собравший очно и онлайн 3 700 человек, профессионально занимающихся и интересующихся природоохранной деятельностью.