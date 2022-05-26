Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM В одной из туалетных комнат здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили скрытую видеокамеру, вскоре был задержан сотрудник учебного заведения. Об этом сообщил 26 мая и. о. заместителя ректора СПбГУ по безопасности Юрий Пенов.

СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, подозрительный предмет был обнаружен в туалете университета 25 мая. Узнав о случившемся, руководство вуза обратилось в полицию.

«Была проведена проверка, по итогам которой при поддержке сотрудников СПбГУ 26 мая задержан работник университета», — уточнили в вузе.

В данный момент ведется разбирательство. Имя извращенца не называется.

По данным СМИ, видеокамера была замаскирована в женском туалете здания на Университетской набережной.