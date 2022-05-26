Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В одной из туалетных комнат здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили скрытую видеокамеру, вскоре был задержан сотрудник учебного заведения. Об этом сообщил 26 мая и. о. заместителя ректора СПбГУ по безопасности Юрий Пенов.

Дарья Драй ИА REGNUM СПбГУ

По его словам, подозрительный предмет был обнаружен в туалете университета 25 мая. Узнав о случившемся, руководство вуза обратилось в полицию.

«Была проведена проверка, по итогам которой при поддержке сотрудников СПбГУ 26 мая задержан работник университета», — уточнили в вузе.

В данный момент ведется разбирательство. Имя извращенца не называется.

По данным СМИ, видеокамера была замаскирована в женском туалете здания на Университетской набережной.