Варшава, 26 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Власти Польши планируют покупку американских реактивных систем залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Об этом 26 мая сообщил глава министерства нацобороны страны Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам министра, Польша намерена приобрести американские системы РСЗО в количестве 500 единиц.

Ранее власти Польши выразили надежду, что Германия передаст им военную технику взамен танков, отправленных на Украину.