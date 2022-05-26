Москва, 26 мая, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Решение Центрального банка РФ снизить ключевую ставку своевременное и правильное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Сейчас необходимо срочно выходить из кризиса и переводить экономику в стадию подъема, активизируя все отрасли промышленности, — сказал Юденков. — Рубль на фоне решения ЦБ будет и дальше потихоньку укрепляться, пока не наладится параллельный импорт станков, машин и оборудования. Ввоз средств производства сейчас жизненно необходим для экономики России».

Как полагает профессор, решение ЦБ замедлит рост цен и будет способствовать вливанию в экономику дополнительных кредитных ресурсов.

«Бизнесу в сложившихся условиях необходимо действовать, а не ждать, что все станет как прежде, — отметил Юденков. — Население привыкло вкладывать деньги на депозиты, однако ситуация меняется, молодое поколение стремится на фондовые рынки. Поэтому также важно помочь Московской бирже диверсифицировать свою деятельность для того, чтобы вовлекать деньги населения в оборот за счет новых предложений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Петр Щербаченко заявил, что российский бизнес будет ждать еще одного снижения ключевой ставки.