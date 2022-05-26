Екатеринбург, 26 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на восемь. За прошедшие сутки, 25 мая госпитализированы 40 человек, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 ещё 270 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 430 294 человека.

За 25 мая в области выявили 270 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончался один человек. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 745.