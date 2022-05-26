Москва, , 15:52 — REGNUM Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» намеревается открыться в России под новым брендом 12 июня и первым начнет работать заведение в центре Москвы в районе станции метро «Пушкинская». Об этом 26 мая рассказал источник в компании.

McDonald's Иван Шилов © ИА REGNUM

«Макдоналдс» под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской [улице], в районе «Пушкинской», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, «Макдоналдс» приостановил работу своих заведений в России 14 марта, вскоре после начала военной спецоперации ВС РФ по денацификации Украины, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка и продаже своей доли собственности российскому собственнику при посредничестве Минпромторга.