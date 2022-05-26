Москва, 26 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Дефляция связана с тем, что цены многих продовольственных товаров в РФ корректируются после резкого роста цен на фоне ажиотажного спроса в марте со стороны населения России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«За апрель 2022 года банковские депозиты и вклады выросли на 1,25 трлн руб., а кредитный портфель банков снизился на 250 мрлд руб., что свидетельствует об активизации сберегательной позиции населения.

Фактически 1 трлн рублей не был направлен на рынок потребительских товаров за счет абсорбации денежной массы банковским сектором.

По мере развития продолжающейся тенденции снижения процентных ставок деньги с банковских депозитов начнут более активно перемещаться на покупку товаров и услуг и прочие расходы домохозяйств, тем самым усиливая инфляцию.

Стимулирование кредитной активности за счет того же снижения ставок по займам также будет разгонять инфляцию.

Тем не менее, на данный момент зафиксированная недельная дефляция укладывается в эталонную траекторию достижения целевых значений регулятора в размере 4%.

На горизонте последующего полугода возможно ожидать дальнейшего усиления инфляционной тенденции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат на неделе с 14 по 20 мая зафиксировал в РФ недельную дефляцию в 0,02%, с начала года цены выросли на 11,82%.

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