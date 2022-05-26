Москва, , 15:50 — REGNUM Российские предприниматели будут ждать еще одного понижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал решение Банка России понизить ключевую ставку до 11%.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На мой взгляд, предприниматели будут ждать еще более низкой ключевой ставки, чтобы получить более выгодный кредит. Население, возможно, через какое-то время, как закончится срок вклада под высокий процент, заберет деньги и начнет инвестировать во что-то другое. Возможно, это будет покупка недвижимости. Или люди реализует те траты, которые откладывали на потом, — сказал Щербаченко. — Кроме того, 10 июня и 22 июля — два ближайших заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке, на которых, по моему мнению, ключевая ставка снизится минимум на 1%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов рассказал, чем, по его мнению, было обусловлено решение Банка России понизить ключевую ставку.

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