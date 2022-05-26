Вашингтон, 9 августа, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Власти США готовы оказать помощь руководству Ливана в расследовании причин взрыва в порту Бейрута. Об этом 9 августа сообщил на странице в соцсети Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, цитируя заявление президента США Дональда Трампа в ходе видеоконференции доноров для помощи Ливану.

«Трамп также призвал (в ходе видеоконференции) правительство Ливана провести всестороннее и прозрачное расследование (причин взрыва в порту Бейрута), в котором США по-прежнему готовы оказать содействие», — написал Дир.

Как передавало ИА REGNUM, жертвами мощного взрыва в порту Бейрута, который прогремел 4 августа, стали более 150 человек. По последним данным, причиной ЧП стала аммиачная селитра (порядка 2750 тонн), конфискованная в 2013 году с судна Rhosus.

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