Валуйский район, Белгородская область, , 15:52 — REGNUM Семь граждан Афганистана задержаны при попытке перехода госграницы в Валуйском районе Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 мая официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

На границе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иностранцы намеревались в обход установленных пунктов пропуска проследовать на территорию Украины. Нарушителей задержали, возбудили в отношении них уголовные дела. Суд признал их виновными и отправил каждого на девять месяцев в исправительные колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.