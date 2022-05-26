Пекин, 26 апреля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты «решат проблему» по оказанию Китаем поддержки России, если это не сделает Пекин. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции по итогам встречи с председатель КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Johannes Neudecker/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», — сказал глава Госдепа.

При этом он подчеркнул, что Пекин не сможет улучшить отношения с Евросоюзом, продолжая поддерживать Россию.

Госсекретарь отметил, что поддержка России со стороны КНР в вопросе конфликта на Украине может спровоцировать Вашингтон на принятие новых санкций.

Как передавало ИА Регнум, США с первых дней конфликта на Украине озвучивали угрозы в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией.

Так, ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые банки Китая от мировой финансовой системы. Это необходимо, чтобы «заставить» Пекин разорвать коммерческие отношения с Москвой, отмечалось в публикации.

По данным издания, Блинкен «бьёт тревогу» среди западных союзников, поскольку опасается, что Россия может победить Украину в конфликте на истощение.

6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном предупредила, что китайскому бизнесу могут грозить последствия, если Пекин решится поддерживать Россию в конфликте с Украиной. Она уточнила, что это касается и поддержки российского ОПК.