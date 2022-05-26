Москва, , 15:49 — REGNUM Учитывая двукратное значительное укрепления рубля с пика его падения в середине мая, текущий нулевой прирост цен в России не удивителен, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ряд товаров снижаются в цене, так как продавцы перестали чувствовать угрозу обвала российской валюты. Налаживается параллельный импорт по ряду продукции.

Конечно, это приводит к некоторому росту цен в ходе разработки новых маршрутов, однако этот рост компенсирует более дешевая валюта, которую могут приобрести импортеры в текущей ситуации.

Также надо отметить замедление кредитной активности в экономике. Многие заемщики выжидают более низких ставок, а потребители не спешат покупать в кредит, ограничивая спрос.

Кроме того, спал ажиотаж на потребительском рынке по ряду импортных товаров. Страхи относительно судьбы рубля и поставок продукции из-за рубежа прошел. В результате видно торможение роста цен.

Дальнейшие перспективы инфляции будут определяться курсом и гибкостью логистики импорта по новым маршрутам. В условиях стабильного курса вокруг 60 руб./доллар и бесперебойных поставок продукции из-за рубежа рост цен будет около нулевой отметки летом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены в России за период с 14 по 20 мая снизились в среднем на 0,02% после роста на 0,05% в предыдущую неделю, свидетельствуют данные Росстата.

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