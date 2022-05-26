Тбилиси, 26 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Информация, будто бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в медцентре «Вивамед», потерял создание не подтвердилась. Об этом 26 мая сообщает пресс-служа Пенитенциарной службы Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

В ведомстве отреагировали на распространяемые в СМИ слухи, будто экс-президенту стало плохо прошлой ночью. По данным клиники «Вивамед», он пожаловался на проблемы и к нему пришел врач.

«Внешних повреждений у Саакашвили не было, гемодинамика и другие жизненно важные параметры (артериальное давление, пульс, частота дыхания, температура тела, пульсоксиметрия), уровень сахара в крови, показатели ЭКГ — в пределах нормы. Дополнительная консультация невролога показала, что острая неврологическая патология исключена», — сообщили и ведомстве.

По данным Пенитенциарной службы, на протяжении последних суток состояние Саакашвили было стабильным, у него были четыре посетителя.

Стоит отметить, что Саакашвили регулярно жалуется на критическое состояние своего здоровья и требует отправить его лечиться за границу. На прошлой неделе он заявил, что у него выявили проблемы с позвоночником и требуется срочная операция. Политик также сообщил, что не может ходить. В клинике опровергли все его заявления.