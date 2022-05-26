Галич, Костромская область, , 16:04 — REGNUM Галичский районный суд вынес обвинительный приговор сотруднику органов внутренних дел, признанному виновным в краже денег с чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

В марте 2022 года полицейский находился в Галиче в рамках рабочей поездки. В одном из местных магазинов он обнаружил банковскую карту, принадлежащую пенсионерке из района. Он забрал вещь, а на следующий день оплатил с помощью неё покупку нескольких блоков сигарет на общую сумму в 1700 рублей. В ходе судебного разбирательства мужчина не признал свою вину. Он сказал, в тот день при нем находилась карта его сожительницы, и когда на терминале оплаты он увидел похожую вещь, то подумал, что это и есть она.

Суд не поверил мужчине и признал его виновным в краже. Эта статья Уголовного кодекса предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. С учётом того, что в ходе рассмотрения дела подсудимый возместил ущерб потерпевшей, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме этого мужчина был уволен с работы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Костромском областном суде.

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