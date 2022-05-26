Москва, , 15:49 — REGNUM Пандемия негативно повлияла на Китай, но, учитывая значительный потенциал его развития, не стоит говорить о подорванных перспективах экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил главный научный сотрудник института финансово-промышленной политики финансового университета при правительстве РФ Юрий Богачев.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прогнозами о том, что мировой экономике угрожает рецессия, можно согласиться. Кризисные процессы наблюдаются уже больше пяти лет. Растет задолженность экономик ведущих стран мира, например Германии, США, Японии, Италии, Франции. Исчезает средний класс — основной фактор роста экономики, — сказал Богачев. — Пандемия негативно повлияла на экономику Китая, но, учитывая значительный потенциал его развития, не стоит говорить о подорванных перспективах экономического роста. Восстановлению экономики Китая может способствовать также укрепление экономических отношений с Россией, странами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии».

Иначе обстоят дела у американской экономики.

«Так, в 2021 году возрос темп инфляции и увеличился объем отрицательного сальдо платежного баланса. В настоящее время ФРС стоит перед дилеммой: увеличение ставки приведет к росту задолженности американских домохозяйств и снижению спроса, а неизменность ставки — к росту инфляции», — сказал Богачев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что американские монетарные власти давят на деловую активность внутри США, тем самым ограничивая возможности выхода их экономики из кризиса.