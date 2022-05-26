Париж, 26 мая 2022, 15:48 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Сербии Ласло Джере в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3.
Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, семь ошибок на подаче и 3 из 8 брейков.
В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Бублик (Казахстан).
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