Париж, 26 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Сербии Ласло Джере в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

CORNUT Даниил Медведев

Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, семь ошибок на подаче и 3 из 8 брейков.

В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Бублик (Казахстан).