Париж, 26 мая 2022, 15:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «уважать суверенный выбор» Финляндии и Швеции вступить в НАТО, передает BFM TV.
«Президент подчеркнул важность уважения суверенного выбора этих двух стран, вытекающего из демократического процесса», — говорится в заявлении Елисейского дворца в Париже.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если политик не получит от государств «конкретных мер» в отношении соображений безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в резиденцию Форт Брегансон, чтобы отдохнуть там несколько дней.
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