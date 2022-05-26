Париж, , 15:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «уважать суверенный выбор» Финляндии и Швеции вступить в НАТО, передает BFM TV.

Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«Президент подчеркнул важность уважения суверенного выбора этих двух стран, вытекающего из демократического процесса», — говорится в заявлении Елисейского дворца в Париже.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если политик не получит от государств «конкретных мер» в отношении соображений безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в резиденцию Форт Брегансон, чтобы отдохнуть там несколько дней.

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