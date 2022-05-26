Ханты-Мансийск, , 15:47 — REGNUM В Югре за сутки на 26 мая госпитализировали 11 больных с COVID-19, 40 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Это на семь человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Сургут — 7.

С начала пандемии в Югре к 26 мая насчитывается 210 524 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 592 пациента, 2546 скончались (ни одного человека за сутки).

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