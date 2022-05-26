Чебоксары, 26 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Чувашии экипаж ДПС задержал автомашину «Лада-Калина» с нечитаемым задним номером. При этом у водителя оказались мальтийские водительские права, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобиль

Водитель оказался уроженцем Мальты, который два года назад принял российское гражданство, но свои мальтийские водительские права, как требуется по закону, на российские не поменял.

Инспекторы разъяснили автолюбителю, что обмен иностранных национальных водительских удостоверений на российские осуществляется в порядке, установленном положениями правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. В случае успешной сдачи экзаменов в российское национальное водительское удостоверение могут быть перенесены отметки о категориях или подкатегориях, имеющиеся в иностранном водительском удостоверении.

За управление без прав (ст.12.7) и нечитаемый номер (ст. 12.2) КоАП РФ нарушитель должен заплатить штраф в сумме 5 000 рублей, напоминают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, ужесточающий наказание за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе сИриной Яровой(«Единая Россия»).

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