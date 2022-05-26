Париж, 26 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Мексики Фернандой Контрерас-Гомес во втором круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Kate Bum Дарья Касаткина

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и 1 из 4 брейков.

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча между американскими теннисистками Даниэль Коллинз и Шелби Роджерс.