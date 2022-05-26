Уфа, , 15:49 — REGNUM Главный врач республиканского клинического онкологического диспансера Адель Измайлов стал депутатом горсовета Уфы. Об этом 26 мая сообщил председатель избирательной комиссии Уфы Игорь Панкевич на заседании горсовета.

Чиновник

Он пояснил, что мандат депутата горсовета Уфы освободился после досрочного прекращения полномочий заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники в Демском районе Эльзы Акчулпановой.

Кандидатура главврача онкологического диспансера Аделя Измайлова была предложена в местном отделении партии «Единая Россия».

Председатель горсовета Марат Васимов на заседании вручил Измайлову депутатское удостоверение.